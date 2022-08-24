«Отбасы банк» и акимат Костанайской области запускают новую жилищную программу

«Отбасы банк» и акимат Костанайской области запускают жилищную программу «Жас шаңырақ». Новый проект даст возможность молодым жителям Костаная приобрести собственное жилье по доступным условиям.

На первом этапе на финансирование программы «Жас шаңырақ» «Отбасы банком» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») и акиматом Костанайской области будет выделено по 350 млн тенге. Соответствующий меморандум подписали сегодня аким региона Архимед Мухамбетов и председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Участвовать в «Жас шаңырақ» смогут жители Костаная в возрасте до 35 лет включительно. Заявки будут приниматься от граждан, которые работают в государственных или бюджетных организациях здравоохранения, социальной сферы, коммунальных предприятиях.

Официальный стаж работы будущих участников программы должен быть не менее последних 12 месяцев на момент подачи заявки. Учитываться будет и доход. За последние шесть месяцев на каждого члена семьи он не должен превышать размера 6 ПМ (1 ПМ – 37 389 тенге). Также у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних пяти лет.

Первую жилищную программу для молодежи «Отбасы банк» запустил пять лет назад совместно с акиматом Алматы, затем к этой инициативе присоединился акимат Нур-Султана. В этом году подключились еще три города – Караганда, Тараз и Костанай. В общей сложности на льготное кредитование молодежи региональными акиматами совместно с «Отбасы банком» уже выделено 58 млрд тенге. Таким образом, жилищный вопрос молодых граждан решается на местном уровне, и это очень важно. Ведь собственное жилье – это уверенность в завтрашнем дне, желание создавать семьи, расти в профессиональном плане, – пояснила. Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова

Прием заявок по программе «Жас шаңырақ» ориентировочно стартует в сентябре. О точной дате жителей Костаная проинформируют дополнительно.

После завершения приема заявок специальная комиссия отберет участников программы согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессиональные и общественные достижения.

Затем вошедшие в пул участники программы должны будут пройти оценку платежеспособности в «Отбасы банке» и самостоятельно найти жилье. Его можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.