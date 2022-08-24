«Отбасы банк» и акимат Костанайской области запускают новую жилищную программу
На первом этапе на финансирование программы «Жас шаңырақ» «Отбасы банком» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») и акиматом Костанайской области будет выделено по 350 млн тенге. Соответствующий меморандум подписали сегодня аким региона Архимед Мухамбетов и председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
Участвовать в «Жас шаңырақ» смогут жители Костаная в возрасте до 35 лет включительно. Заявки будут приниматься от граждан, которые работают в государственных или бюджетных организациях здравоохранения, социальной сферы, коммунальных предприятиях.
Официальный стаж работы будущих участников программы должен быть не менее последних 12 месяцев на момент подачи заявки. Учитываться будет и доход. За последние шесть месяцев на каждого члена семьи он не должен превышать размера 6 ПМ (1 ПМ – 37 389 тенге). Также у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних пяти лет.
Первую жилищную программу для молодежи «Отбасы банк» запустил пять лет назад совместно с акиматом Алматы, затем к этой инициативе присоединился акимат Нур-Султана. В этом году подключились еще три города – Караганда, Тараз и Костанай. В общей сложности на льготное кредитование молодежи региональными акиматами совместно с «Отбасы банком» уже выделено 58 млрд тенге. Таким образом, жилищный вопрос молодых граждан решается на местном уровне, и это очень важно. Ведь собственное жилье – это уверенность в завтрашнем дне, желание создавать семьи, расти в профессиональном плане, – пояснила.Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова
Прием заявок по программе «Жас шаңырақ» ориентировочно стартует в сентябре. О точной дате жителей Костаная проинформируют дополнительно.
После завершения приема заявок специальная комиссия отберет участников программы согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессиональные и общественные достижения.
Затем вошедшие в пул участники программы должны будут пройти оценку платежеспособности в «Отбасы банке» и самостоятельно найти жилье. Его можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.
Для покупки квартиры «Отбасы банк» выдаст максимальную сумму займа в размере 15 млн тенге (если недвижимость стоит более 15 млн тенге, то разницу можно оплатить из собственных средств). Первоначальный взнос должен быть не менее 10%. Процентная ставка по кредиту составит 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Заем можно взять на срок до 19 лет.