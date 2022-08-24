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Казахстан занял 345,7 млн евро у Всемирного банка

Казахстан занял 345,7 млн евро у Всемирного банка Фото: pixabay
Казахстан подписал соглашение о займе 345,7 миллиона евро у Всемирного банка, сообщает Zakon.kz.
24 августа региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Татьяна Проскурякова и заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев официально подписали соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро для повышения конкурентоспособности частного сектора и обеспечения устойчивого восстановления экономики Казахстана после пандемии COVID-19.Пресс-служба Всемирного банка

Cоглашение о займе было одобрено Советом директоров Всемирного банка в декабре 2021 года, а соответствующий указ подписан президентом Казахстана 2 июля 2022 года.

Срок погашения составляет 11,5 года, дополнительно предоставляется 2,5 года льготного периода.

Долгосрочный характер займа и более низкие процентные платежи улучшат общую структуру профиля долга страны за счет увеличения среднего срока погашения совокупного внешнего долга и снижения средней стоимости заимствования. Финансовые средства, представляемые в рамках займа, поддержат финансирование бюджетных потребностей правительства. Пресс-служба Всемирного банка

За последние 30 лет с момента присоединения Казахстана к Группе Всемирного банка объем поддержки, предоставленной стране, превысил 8,6 млрд долларов США.

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