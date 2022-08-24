Токаев предложил провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном формате, сообщает Zakon.kz.

Программу официального визита президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры глав государств с участием членов официальных делегаций.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана вновь выразил признательность за приглашение посетить Баку и проявленное гостеприимство.

Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан – близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана Декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибыл в Азербайджан с особой миссией – для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень. Президент Казахстана подробно остановился на развитии двусторонних торгово-экономических связей.

Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана также обратил внимание на благоприятные перспективы для развития гуманитарного сотрудничества.

Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране. Касым-Жомарт Токаев

Президент Азербайджана поблагодарил главу нашего государства за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, еще раз от всей души хочу вас приветствовать, сказать – добро пожаловать. Хотел бы выразить благодарность за то, что вы приняли приглашение и посещаете нас с официальным визитом, который, я уверен, будет иметь большое значение для будущего развития наших отношений. В первую очередь хотел бы еще раз в присутствии делегаций поблагодарить за награждение меня высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Қыран». Для меня большая честь удостоиться этой награды. Я рассматриваю это как свидетельство дружбы и братства наших народов и высокую оценку тому, что Азербайджан делает в плане укрепления наших отношений. Также только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану – центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях. И это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в дело восстановления Карабаха. Президент Азербайджана

Лидер Азербайджана отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкий повестке дня двусторонних отношений и международной проблематике.

Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой инфраструктуры. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах. Ильхам Алиев

Наряду с этим президент Азербайджана напомнил, что недавно одна из центральных улиц Сумгаита была названа в честь видного сына казахского народа, просветителя, тюрколога Ахмета Байтурсынова. Он выразил уверенность, что связи между нашими двумя братскими странами будут успешно развиваться.

Главы государств также провели брифинг для представителей средств массовой информации.