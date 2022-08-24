Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Для костанайской молодежи запустили новый проект по приобретению собственного жилья

Для костанайской молодежи запустили новый проект по приобретению собственного жилья Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Для содействия в приобретении жилья данной категории, управлением общественного развития была разработана региональная программа «Жас шаңырақ». Данная инициатива была поддержана областным акиматом и депутатами областного маслихата.

24 августа акимат Костанайской области подписал соглашение с АО «Отбасы банк» для реализации программы.

Программа подразумевает кредитование молодежи на приобретение жилья за счет совместных средств акимата области и АО «Отбасы банк» и рассчитана на молодых специалистов востребованных отраслей в возрасте до 35 лет.

Для костанайской молодежи запустили новый проект по приобретению собственного жилья

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В этом году программа будет реализована в пилотном режиме на территории Костаная. На эти цели требуется порядка 700 млн тенге, из которых 350 млн - будут выделены за счет средств АО «Отбасы банк», остальные 350 млн - выделены из местного бюджета.

Таким образом, в первый год реализации проекта жилье смогут получить порядка 50 заявителей. В дальнейшем программа будет реализовываться по всей области.

Для костанайской молодежи запустили новый проект по приобретению собственного жилья

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Вопросы молодежи всегда были в приоритете государственной политики. В частности, большое внимание уделено строительству жилья, трудоустройству, реализации новых государственных программ. Мы заинтересованы в поддержке молодых семей и молодых специалистов. «Жас шанырак» поддержало руководство АО «Отбасы банк», за что мы выражаем особую благодарность.Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Порядок реализации новой программы выглядит следующим образом:

  1. Для претендентов на участие обязательными условиями являются наличие постоянной регистрации в Костанае не менее двух лет непрерывно, наличие стажа работы не менее года на территории города в востребованных отраслях (здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные услуги).

  2. У претендента и членов его семьи должно отсутствовать на территории РК жилье и факты отчуждения в течение последних пяти лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ.

  3. Доход за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать 6 прожиточных минимума (в 2022 году - 216 108 тенге, за вычетом пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений). В программе может участвовать только один из супругов.

Очень много молодых людей, которые хотят участвовать в данной программе, среди них работники здравоохранения и образования. Мы решили запустить с акиматом отдельную программу «Жас шанырак». В ней предусмотрена бальная система. Независимая комиссия составит список. Считаю, что для молодых специалистов такая программа будет вполне доступной.Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова

Для костанайской молодежи запустили новый проект по приобретению собственного жилья

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В целом, по итогам текущего года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию 450,5 тыс. кв. м жилья. Стоит отметить, что у претендентов есть возможность приобретать жилье также и на вторичном рынке.

Читайте также

«Отбасы банк» и акимат Костанайской области запускают новую жилищную программу

Лучших педагогов наградили в Алматинской области

Приговор экс-акиму Кентау Даурену Махажанову оставили без изменений

Динара Халдарова
Мухамбетов Архимед Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления