Для костанайской молодежи запустили новый проект по приобретению собственного жилья

Для содействия в приобретении жилья данной категории, управлением общественного развития была разработана региональная программа «Жас шаңырақ». Данная инициатива была поддержана областным акиматом и депутатами областного маслихата.

24 августа акимат Костанайской области подписал соглашение с АО «Отбасы банк» для реализации программы.

Программа подразумевает кредитование молодежи на приобретение жилья за счет совместных средств акимата области и АО «Отбасы банк» и рассчитана на молодых специалистов востребованных отраслей в возрасте до 35 лет.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В этом году программа будет реализована в пилотном режиме на территории Костаная. На эти цели требуется порядка 700 млн тенге, из которых 350 млн - будут выделены за счет средств АО «Отбасы банк», остальные 350 млн - выделены из местного бюджета.

Таким образом, в первый год реализации проекта жилье смогут получить порядка 50 заявителей. В дальнейшем программа будет реализовываться по всей области.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Вопросы молодежи всегда были в приоритете государственной политики. В частности, большое внимание уделено строительству жилья, трудоустройству, реализации новых государственных программ. Мы заинтересованы в поддержке молодых семей и молодых специалистов. «Жас шанырак» поддержало руководство АО «Отбасы банк», за что мы выражаем особую благодарность. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Порядок реализации новой программы выглядит следующим образом:

Для претендентов на участие обязательными условиями являются наличие постоянной регистрации в Костанае не менее двух лет непрерывно, наличие стажа работы не менее года на территории города в востребованных отраслях (здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальные услуги). У претендента и членов его семьи должно отсутствовать на территории РК жилье и факты отчуждения в течение последних пяти лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ. Доход за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать 6 прожиточных минимума (в 2022 году - 216 108 тенге, за вычетом пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений). В программе может участвовать только один из супругов.

Очень много молодых людей, которые хотят участвовать в данной программе, среди них работники здравоохранения и образования. Мы решили запустить с акиматом отдельную программу «Жас шанырак». В ней предусмотрена бальная система. Независимая комиссия составит список. Считаю, что для молодых специалистов такая программа будет вполне доступной. Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В целом, по итогам текущего года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию 450,5 тыс. кв. м жилья. Стоит отметить, что у претендентов есть возможность приобретать жилье также и на вторичном рынке.