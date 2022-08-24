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Американского рэпера Канье Уэста не будут судить за избиение фаната

фанат, суд Фото: скриншот видео
Американского рэпера Канье Уэста отказались судить за избиение фаната в Лос-Анджелесе, передает Zakon.kz.

Рэперу не будут предъявлять обвинение: городская прокуратура не собрала достаточного количества доказательств по этому делу.

Действия Уэста расценивались как хулиганство. Исполнителю грозило до 6 месяцев лишения свободы, пишет TMZ.

Инцидент произошел 13 января около клуба в центре Лос-Анджелеса. Мужчина попросил у исполнителя автограф, а тот избил его и повалил на землю. Музыкант якобы ударил поклонника в голову и шею. После этого пострадавший лежал на асфальте.

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