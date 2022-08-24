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В Сатпаеве отмечают День шахтера

Праздник в Сатпаеве Фото: «Казахмыс»
День шахтера и обогатителя в Сатпаеве начали праздновать еще на прошлой неделе. Праздник местным жителям устроила корпорация «Казахмыс». О том, какие мероприятия проходят в эти дни, читайте в материале Zakon.kz.

Праздничные мероприятия начались с воскресенья. В преддверии праздника сатпаевцев поздравили аким города Аскар Идрисов и генеральный директор ПО «ЖЦМ» Бауыржан Баймуханов.

Аскар Идрисов отметил, что день шахтера для города один из важных и значимых профессиональных праздников.

В каждой семье есть родной человек или просто знакомый, кто трудится в шахтах либо в условиях открытого карьера. Как показало время, с годами популярность профессии растет, и сейчас десятки семейных династий работают плечом к плечу, передавая накопленный производственный опыт от старшего поколения – младшим. Не секрет, профессия шахтера была и остается одной из самых важных и нужных в нашем регионе. Горняки Сатпаева самоотверженно продолжают вписывать свои имена в летопись истории горнодобывающих предприятий корпорации «Казахмыс». Славный шахтерский труд остается образцом самоотверженности и благородства.Аскар Идрисов

На площади Горняков сатпаевцев ждала выставка шаржей «МонАрбат Кайрата Кэй-Кэй», шоу фокусов, а на сцене амфитеатра выступили звезды эстрады Абдулкарим Каримов, Кайрат Баекенов и группа «Формат».

День шахтера в Сатпаеве

Фото: «Казахмыс»

В Сатпаеве последний раз был до пандемии. За эти два года город изменился. Хорошо, что пандемия закончилась, начались концерты. Сегодня благодаря профессиональному празднику Дню шахтеров мы собрались в этом городе и целую неделю будем отмечать этот праздник, поздравлять шахтеров, обогатителей и всех жителей.Абдулкарим Каримов

Также для всех желающих было организовано караоке «Спой со звездой». Здесь же рядом проходило и огненное шоу. А для маленьких гостей состоялся показ мультфильмов.

День шахтера в Сатпаеве

Фото: «Казахмыс»

В понедельник рано утром горожан разбудила фитнес-разминка с Абдулкаримом Каримовым. К молодежи присоединились и люди старшего поколения.

День шахтера в Сатпаеве

Фото: «Казахмыс»

Надо же когда-то начинать приводить себя в форму. До этого все как-то откладывала, находила кучу причин. А сейчас, когда певец совместно с профессиональными тренерами всю неделю на площади Горняков будет заниматься утренней разминкой буду ходить каждый день. Постараюсь так приучить себя начинать утро с зарядки.жительница Сатпаева Ирина

Вечером сатпаевцы слушали песни Батыра в исполнении звезд казахстанской эстрады, а позже посмотрели фильм под открытым небом «Неге солай» о композиторе Жаксыгельды Сеилове.

День шахтера в Сатпаеве праздник

Фото: «Казахмыс»

Праздничная неделя завершится 27 августа Гала-концертом звезд казахстанской эстрады.

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