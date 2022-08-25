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Новый штамм ВИЧ выявили на Кипре

ученый Фото: pixabay
Ученые Кипрского университета обнаружили вирус во время работы в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США, передает Zakon.kz.

Как пишет газета Phileleftheros, новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа, заявили ученые Кипрского университета, получил название CRF91_cpx. Геном нового рекомбинантного штамма представляет собой «мозаику» из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U.

Отмечается, что в изучении нового подвида вируса приняли участие также специалисты клиники в Ларнаке, которая занимается лечением СПИД.

Штамм выявили у 14 жителей Кипра.

CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, – уточнили эксперты.

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