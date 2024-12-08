Жара опаснее для младенцев и молодежи: ученые выявили неожиданные данные

Американские ученые из Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что сильная жара чаще всего становится причиной смертей среди молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает новый свет на влияние высоких температур на различные возрастные группы.

Ученые проанализировали климатические и демографические данные из Мексики, сопоставив случаи избыточной смертности с уровнями температур по влажной шкале, которая учитывает сочетание тепла и влажности. В период с 1998 по 2019 год в стране ежегодно фиксировалось около 3300 смертей, вызванных жарой. При этом почти треть этих случаев приходилась на людей в возрасте от 18 до 35 лет, что значительно превышает пропорцию населения этой группы.

В общей сложности 75% смертей, связанных с высокими температурами, зафиксированы среди людей моложе 35 лет. Особенно уязвимыми оказались дети до пяти лет, в частности младенцы.

Неожиданным открытием стало то, что люди в возрасте от 50 до 70 лет оказались менее подвержены летальным последствиям жары, хотя ранее считалось, что именно пожилые люди наиболее уязвимы перед экстремальными температурами.

Авторы исследования объясняют такие результаты особенностями образа жизни. Молодые люди чаще работают на открытом воздухе, в том числе на стройках и в сельском хозяйстве, а также занимаются физически активными видами спорта. Это увеличивает риск обезвоживания и тепловых ударов, особенно в условиях отсутствия кондиционирования.

Исследователи также отметили, что пожилые люди чаще умирают от переохлаждения, чем от жары, что связано с возрастными изменениями терморегуляции организма.

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