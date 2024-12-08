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Наука и технологии

Жара опаснее для младенцев и молодежи: ученые выявили неожиданные данные

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 01:55 Фото: freepik
Американские ученые из Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что сильная жара чаще всего становится причиной смертей среди молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает новый свет на влияние высоких температур на различные возрастные группы.

Ученые проанализировали климатические и демографические данные из Мексики, сопоставив случаи избыточной смертности с уровнями температур по влажной шкале, которая учитывает сочетание тепла и влажности. В период с 1998 по 2019 год в стране ежегодно фиксировалось около 3300 смертей, вызванных жарой. При этом почти треть этих случаев приходилась на людей в возрасте от 18 до 35 лет, что значительно превышает пропорцию населения этой группы.

В общей сложности 75% смертей, связанных с высокими температурами, зафиксированы среди людей моложе 35 лет. Особенно уязвимыми оказались дети до пяти лет, в частности младенцы.

Неожиданным открытием стало то, что люди в возрасте от 50 до 70 лет оказались менее подвержены летальным последствиям жары, хотя ранее считалось, что именно пожилые люди наиболее уязвимы перед экстремальными температурами.

Авторы исследования объясняют такие результаты особенностями образа жизни. Молодые люди чаще работают на открытом воздухе, в том числе на стройках и в сельском хозяйстве, а также занимаются физически активными видами спорта. Это увеличивает риск обезвоживания и тепловых ударов, особенно в условиях отсутствия кондиционирования.

Исследователи также отметили, что пожилые люди чаще умирают от переохлаждения, чем от жары, что связано с возрастными изменениями терморегуляции организма.

Ранее ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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