Алматинцев приглашают на цикл вечеров "Музыка лета в любимом городе"

Halyk Bank и Казахский национальный театр оперы и балета (КазНТОБ) им. Абая с 26 по 28 августа 2022 года приглашают всех алматинцев и гостей города насладиться великолепием звучания классической музыки в сердце Алматы и принять участие в цикле вечеров "Музыка лета в любимом городе".

Мероприятие пройдет на площади перед театром КазНТОБ.

В эти несколько дней под открытым небом в самом центре кварталов старого Алматы, где расположено сердце театральной и культурной жизни города, алматинцы и гости южной столицы смогут насладиться великолепием и изысканностью мирового и отечественного классического музыкального наследия и в полной мере оценить гармонию красоты природы любимого города и волшебства звучания мелодий шедевров мировой музыкальной культуры.

Насыщенная программа по-домашнему теплого праздника прощания с уходящим летом, организованного КазНТОБ им. Абая и бессменным спонсором театра – Halyk Bank, включает в себя фрагменты наиболее узнаваемых симфонических произведений, знаменитые оперные шедевры мировой классики, а также популярные песни.

Вместе с участниками алматинцы и гости города погрузятся в атмосферу произведений выдающихся композиторов, которые исполнят симфонический оркестр, солисты, хор и балет КазНТОБ им. Абая.

Приходите на концерт под открытым небом в Алматы "Музыка лета в любимом городе" со своими друзьями, родными, близкими, и вы получите уникальную возможность насладиться классическим искусством и музыкальными произведениями казахской и мировой культуры.

Дата и время: С 26 по 28 августа 2022 года. Начало – в 20:30. Место проведения: Площадь перед КазНТОБ им. Абая.

С программой вечеров можно ознакомиться здесь.