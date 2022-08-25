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Деньги похищали по специальной схеме в АПК Костанайской области

суд, область, хищение Фото: freepik
Факт хищения субсидий в агропромышленном комплексе (АПК) выявило АФМ по Костанайской области, передает Zakon.kz.

Директор ТОО "Шығыс Запад" Нетесов А.А. воспользовался своим служебным положением. Также Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М. обманывали руководителей крестьянских хозяйств области. Они похитили бюджетные средства на сумму свыше 161 миллиона тенге.

Государство выделяло деньги АПК в качестве инвестиционного субсидирования. Средства похищались по определенной схеме. Лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы. Цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в два раза, а разница похищалась.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении правонарушения. Они осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы. Были взяты под стражу прямо в зале судебного заседания.

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Ирина Лукичева
Костанайская область
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