В Казахстане по-новому будут развивать АПК

Правительство Казахстана внедряет новые подходы по развитию агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ утвержден в правительстве по итогам совещания под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Фото: primeminister.kz

Так, в республике будет активизирована диверсификация посевных площадей, что снизит долю влагоемких культур и увеличит объемы производства высокорентабельных растений, к примеру, масличных культур. Наряду с этим предусматривается внедрение водосберегающих технологий, повышение уровня внесения удобрений и интенсивное обновление сельхозтехники.

Также сообщается, что в дорожную карту включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса и зерна, запуск молочно-товарных ферм и других объектов.

"В целом, ее реализация позволит увеличить валовую продукцию АПК к 2028 году в два раза до 17 трлн тенге", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства 25 января 2024 года.

С докладом об основных проблемных вопросах и предлагаемых мерах по развитию агропромышленного комплекса выступил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. О планах по водообеспечению южных регионов в вегетационный период проинформировал вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов. В обсуждении новых мер развития сельского хозяйства приняли участие акимы Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Жамбылской и других областей.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что для достижения поставленных задач министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов совместно с акиматами регионов нужно пересмотреть подходы к работе.

"Для каждого региона обозначены индикативы с учетом имеющихся резервов роста и потенциала развития. За счет сокращения моно и влагоемких культур необходимо расширить площади востребованных культур и увеличить уровень внесения минеральных удобрений", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, нужно также повысить долю элитных семян сельхозкультур, уровень обновления машинно-тракторного парка и площади, где внедрены водосберегающие технологии.

"Необходимо установить постоянный контроль со стороны акиматов и министерств за достижением данных индикаторов. Мы сегодня принимаем новые подходы к работе. Акиматам областей следует обеспечить исполнение своих индикаторов, предусмотренных в дорожной карте. За это будет персональная ответственность", – указал премьер-министр.

Алихан Смаилов потребовал обеспечить ежемесячный мониторинг исполнения дорожной карты и ежеквартально выносить этот вопрос на заседание правительства.

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