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В Казахстане школьные линейки пройдут без шаров и голубей

В Казахстане школьные линейки пройдут без шаров и голубей Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения Республики Казахстан и Национальная академия образования им. И. Алтынсарина разработали требования к проведению общешкольных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в требованиях, при проведении общешкольных торжественных мероприятий не разрешается запускать шары и голубей в небо.

Теперь все мероприятия проводятся на бесплатной основе.

Только силами школы, не привлекая различные компании, – говорится в документе.

Также будет уделяться особое внимание патриотическому воспитанию, уважению к госсимволам.

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