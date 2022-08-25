В Казахстане школьные линейки пройдут без шаров и голубей

Министерство просвещения Республики Казахстан и Национальная академия образования им. И. Алтынсарина разработали требования к проведению общешкольных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в требованиях, при проведении общешкольных торжественных мероприятий не разрешается запускать шары и голубей в небо.

Теперь все мероприятия проводятся на бесплатной основе.

Только силами школы, не привлекая различные компании, – говорится в документе.

Также будет уделяться особое внимание патриотическому воспитанию, уважению к госсимволам.