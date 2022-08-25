В Казахстане школьные линейки пройдут без шаров и голубей
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения Республики Казахстан и Национальная академия образования им. И. Алтынсарина разработали требования к проведению общешкольных мероприятий, сообщает Zakon.kz.
Как говорится в требованиях, при проведении общешкольных торжественных мероприятий не разрешается запускать шары и голубей в небо.
Теперь все мероприятия проводятся на бесплатной основе.
Только силами школы, не привлекая различные компании, – говорится в документе.
Также будет уделяться особое внимание патриотическому воспитанию, уважению к госсимволам.
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