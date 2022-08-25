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Велокоманда "Астана" поднялась на 7-е место в командном зачете "Вуэльты"

Велоспорт Отрыв Астана Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Второй день подряд велосипедисты Astana Qazaqstan Team солируют на испанской многодневке "Вуэльта". Если на 4-м этапе атаковал лидер казахстанской дружины Алексей Луценко, то на другой день в отрыв убежал Вадим Пронский, сообщает Zakon.kz.

На 5-м этапе протяженностью 187,2 км между городами Ирун и Бильбао отрыв образовался через 80 км после старта, когда начался ряд категорийных подъемов. Чем воспользовались 17 велогонщиков, среди которых оказался и молодой талантливый казахстанец.

На финишных разборках Вадиму немного не хватило сил в соперничестве с опытными гонщиками, он завершил этап на 8-й строчке. А победителем стал испанец Марко Солер.

Велоспорт Вуэльта 8 место

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Усилиями Вадима Пронского, а также его коллег по отрыву сенсационно сменился лидер генеральной классификации. Примож Роглич отдал красную майку представителю Франции – Руди Молару. А казахстанский коллектив "Астана" с 13-й позиции поднялся на седьмую.

25 августа на "Вуэльте" первый серьезный горный экзамен. Участников ждут три категорийные вершины, одна из них – с финишем первой категории.

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