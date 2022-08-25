Велокоманда "Астана" поднялась на 7-е место в командном зачете "Вуэльты"
На 5-м этапе протяженностью 187,2 км между городами Ирун и Бильбао отрыв образовался через 80 км после старта, когда начался ряд категорийных подъемов. Чем воспользовались 17 велогонщиков, среди которых оказался и молодой талантливый казахстанец.
На финишных разборках Вадиму немного не хватило сил в соперничестве с опытными гонщиками, он завершил этап на 8-й строчке. А победителем стал испанец Марко Солер.
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
25 августа на "Вуэльте" первый серьезный горный экзамен. Участников ждут три категорийные вершины, одна из них – с финишем первой категории.
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