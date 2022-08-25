Специалист озвучила основные причины травматизма среди спортсменов

Заведующая отделом физиотерапии, ЛФК и массажа Центра спортивной медицины и реабилитации Айгерим Жекеева рассказала корреспонденту Zakon.kz о наиболее частых причинах травм среди спортсменов.

– Сколько времени требуется для реабилитации спортсмена после травмы в игровых видах спорта и в единоборствах?

– Травмы делятся по характеру, локализации и механизму травматизации, а также по виду спорта. В игровых видах, единоборствах и сложнокоординационных видах спорта характер травм очень разный. К каждому спортсмену мы подходим индивидуально, в зависимости от локализации травмы, ее механизма и вида спорта, в котором спортсмен выступает. Реабилитация занимает определенное время. Можно выделить реабилитацию двух типов – подготовительную к сезону и постсезонную (выход из напряженных усиленных тренировок) в виде восстановительных сборов. Также спортсмен должен восстанавливаться после травмы, если ее получил, вне зависимости от сезона. Если игровые виды, то часто встречаются травмы коленных суставов, голеностопных суставов у представителей видов единоборств могут быть травмы любого характера. Надо уделять большое внимание подготовке спортсменов к тренировочному процессу, мы это называем стретчинг. Чтобы подготовить мышцы и связки, спортсмен должен прислушиваться к своему телу, уметь его слышать, это играет большую роль.

В зависимости от вида спорта и возраста надо уделить внимание мастерству спортсмена. Если это большие мастера, то они восстанавливаются намного быстрее, чем обычные люди, которые не занимаются спортом.

– Каким образом тренер работает со спортивным врачом? Назовите основные моменты, по которым тренер должен советоваться со спортивным врачом, и что будет, если этого взаимного сотрудничества не будет.

– Работа тренера и спортивного врача очень объемная. Особенно это важно во время предсезонной подготовки, когда наши спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр, мы понимаем, в каком состоянии физиологическом они находятся. При каждой команде должен быть тренер-реабилитолог – это фитнес-тренер, который может оценивать состояние мышц спортсмена, его готовность к нагрузкам. Безусловно, серьезные травмы можно предупредить в начале подготовки. Если у спортсмена начинаются болевые синдромы, боль в мышцах, то на это надо обращать внимание в начале тренировок. Лучше дать спортсмену восстановиться 1-2 дня, если у него есть перенапряжение мышечно-связочного аппарата. Особое внимание этому уделяется в игровых видах спорта.

Важна работа массажистов, которые готовят спортсменов к тренировочному процессу и помогают восстановиться после него. Мы, спортивные врачи, подготавливаем определенные напитки, чтобы мышцы были лучше готовы к усиленным физическим нагрузкам. Большое внимание надо обратить на то, в каком периоде находится спортсмен. Либо это подготовительный этап перед крупным стартом, либо это промежуточный этап перед подготовительными сборами.

Здесь важен диалог между врачом и тренером, как спортивный врач может донести до тренера необходимость выбора верного тренировочного плана. С точки зрения медицины доказано, что каждый тренер должен к каждому спортсмену подходить индивидуально, у всех организмы разные.

В то же время каждый атлет между УТС должен поддерживать спортивную форму, тогда будет хорошо налажен тренировочный процесс, и усиленные физические нагрузки будут переноситься намного легче. Я знаю много случаев, когда спортсменов отпускают домой, они перестают тренироваться, и позже это приводит к травматизму в ходе последующих сборов.

– Как вы пришли в спортивную медицину?

– В детстве я, как и многие, активно занималась спортом, особенно мне нравилось тренироваться и играть в баскетбольной секции. Конечно, сейчас баскетбол для меня больше хобби, но знания, полученные в качестве игрока, пригождаются до сих пор. Будучи игроком, я сама сталкивалась с различного рода травмами. Выбыв на определенный срок из-за травмы, я, тем не менее, ходила на все матчи своих коллег в рамках Чемпионата Казахстана. По стечению обстоятельств мой тренер «привел» меня в спортивную медицину. Настолько мне понравилось оказывать людям помощь, что я решила связать свою судьбу с этой замечательной профессией.

– С представителями каких видов спорта вы работаете?

– Начинала свой путь с работы в игровых видах, затем объем работы и мои интересы возросли. На сегодняшний день имею опыт работы со многими спортсменами.

– Работаете ли вы совместно с диетологом, нутрициологом?

– Такой опыт у меня есть. Без специалистов, которых вы назвали, сегодня невозможно представить современный большой спорт.

– Удается ли обмениваться опытом с зарубежными коллегами?

– Да, конечно! После пандемии коронавируса очень много онлайн вебинаров и семинаров, мастер-классов разного уровня. Нет предела совершенству. Тем более в нашей профессии нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно совершенствоваться.

– Следите за соревнованиями профессиональных боксеров? Сильно ли переживаете, когда кто-то из бойцов получает сильный удар или травму?

– Максимально слежу за многими видами спорта, смотрю и переживаю, так как от механизма травмы зависит дальнейшая реабилитация спортсмена.

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