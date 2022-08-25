Как в Казахстане решают спор о детях во время развода

К сожалению, ни одна супружеская пара не застрахована от развода. В случае бракоразводного процесса, помимо самих взрослых, страдают дети. Судья Верховного суда Зауре Кейкибасова в беседе с корреспондентом Zakon.kz объяснила, как в судах принимают решение, когда дело касается детей.

– О том, что в Казахстане большой процент разводов, уже говорилось много раз. Сколько сегодня поступает в суд исков по разводам и, соответственно, споров по воспитанию детей?

– Соглашусь, действительно, в Казахстане большой процент разводов. В среднем в день в суды республики поступает около 300 исков о расторжении брака. Но не все дела заканчиваются расторжением брака. Много супружеских пар примиряются, по некоторым делам суды отказывают в иске. Например, когда против иска возражает супруга в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка. Есть дела, по которым истцы просят возвратить иски без рассмотрения.

Если обратиться к статистике, то увидим, что в первом полугодии текущего года количество поступивших исков о расторжении брака между лицами, имеющими несовершеннолетних детей, по сравнению с этим же периодом 2021 года увеличилось на 11%.

Уменьшилось количество исков об определении порядка общения с детьми по сравнению с первым полугодием 2021 года с 941 до 851 дела, о лишении родительских прав – с 1836 до 1684 дел. Есть увеличение дел об ограничении родительских прав – с 388 до 446 дел, о восстановлении в родительских правах – с 66 до 97 дел. Иски об определении места жительства детей практически на том же уровне – 1227 в первом полугодии текущего года и 1224 в первом полугодии 2021 года.

Фото: пресс-служба Верховного суда РК

– В основном вопросы содержания детей разрешаются путем вынесения судебного приказа до подачи иска в суд о расторжении брака. Некоторые супруги заключают соглашение о содержании детей. При рассмотрении дела о расторжении брака суды выясняют, разрешен ли между супругами вопрос о содержании детей. Если нет, то согласно статье 22 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", суд обязательно взыскивает алименты на содержание детей в пользу супруга, с которым остаются проживать дети.

Что касается вещей, которые приобретались исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, таких как одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие, то они разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

– Как решаются вопросы по алиментам, если в результате развода один ребенок остался с матерью, а второй – с отцом?

– Согласно пункту 4 статьи 141 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом, исходя из размера месячного расчетного показателя. То есть в случаях, когда дети остаются при каждом из родителей, алименты взыскиваются судом только с одного, более обеспеченного, в пользу другого, менее обеспеченного родителя. Все это для создания равных материальных условий для воспитания и содержания детей.

Но нужно помнить, что ограничение и лишение родительских прав не освобождает взрослых от обязанности содержать своего ребенка. Суды в обоих случаях разрешают вопросы о взыскании алиментов с родителей на содержание ребенка. При этом законом предусмотрено, что родителям, родительские права которых ограничены судом, разрешаются контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка негативного влияния. При лишении родительских прав у отца или матери также есть возможность видеться с ребенком с разрешения органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

Если основания, в силу которых родители были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей выносит решение о возвращении ребенка. Соответственно, взрослые, лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в родительских правах судом в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка. Но при этом суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребенка родителям или восстановление в родительских правах противоречит интересам несовершеннолетнего.

– Позвольте остановиться на другой ситуации. Между супругами, которые решили развестись, возник спор, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака. Какие аспекты учитывает суд при решении этого вопроса?

– Суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, его возраст, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ему условий для развития и воспитания, а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. Преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя.

– Что происходит на практике? Принято считать, что суды определяют место жительства детей всегда с матерью. Почему?

– Да, действительно, в большинстве случаев после развода дети остаются проживать с матерью. Не все отцы соглашаются с этим и обращаются в суд с иском об определении места жительства ребенка с ними. Зачастую такие иски судами удовлетворяются. Поэтому говорить о том, что суды всегда решают споры о месте жительства детей в пользу матери, не совсем правильно.

По каждому делу суды исходят из интересов несовершеннолетнего ребенка, учитывают его мнение. Здесь следует сказать, что согласно статье 12 Конвенции о правах ребенка и статье 62 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", ребенок независимо от возраста вправе свободно выражать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.

При этом суды выясняют, не является ли мнение ребенка следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли он свои собственные интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает. При необходимости назначается психологическое исследование. И только исходя из наилучших интересов детей, суды принимают решения.

– Бывают ли исключения? Например, когда наоборот мужчина воспитывает сам детей без бывшей супруги?

– Да. И таких случаев немало. Например, мать двух несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 6 лет обратилась в суд с иском о передаче детей ей на воспитание, указывая, что в силу возраста дети должны проживать с матерью. Отец, возражая против иска, указал, что мать не выполняет родительские обязанности надлежащим образом, поэтому дети проживают с ним. Суд принял во внимание результаты психологического исследования детей и родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и детьми, обстановку, которая сложилась в месте проживания детей с отцом, а также обстоятельства, свидетельствующие о привязанности детей к отцу и их желании проживать с ним. В результате суд, указав, что проживание детей с отцом в комфортных, привычных для них условиях будет полностью отвечать их интересам, отказал матери в иске. Доводы матери о необходимости проживания с ней шестилетнего сына ввиду его малолетнего возраста суд не принял во внимание, указав, что разделение детей нецелесообразно с учетом их привязанности друг к другу.

– Любые судебные разбирательства требуют серьезной подготовки, и спор об осуществлении родительских прав – не исключение. Что делать, если бывший супруг или супруга не дает общаться с ребенком? Как правильно составить исковое заявление?

– Для начала надо соблюсти установленный законодательством порядок предварительного досудебного разрешения спора. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 73 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", если родители не могут прийти к соглашению о порядке осуществления родительских прав, спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, а в случае несогласия с его решением – в порядке медиации или судом с участием этого органа и родителей ребенка. Таким образом, вначале необходимо обратиться в орган опеки или попечительства, который выносит соответствующее решение о порядке осуществления родительских прав, и только в случае несогласия с его решением родитель вправе обратиться в суд.

Иск подается в суд первой инстанции в письменной форме, либо в форме электронного документа. В иске должно быть указано наименование суда, фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца, если они имеются.

Кроме того, в заявлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, индивидуальный идентификационный номер, если он известен истцу. В заявлении также должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу.

В иске следует указать, какое решение было принято органом опеки и попечительства по установлению порядка общения с ребенком, почему истец не согласен с указанным решением и какой порядок осуществления родительских прав он просит суд установить. Также следует уплатить государственную пошлину в размере 0,5 месячного расчетного показателя, установленного в РК, на день уплаты государственной пошлины.

– В какой суд подавать документы, если они проживают в разных городах?

– Согласно части третьей статьи 27 Гражданского процессуального кодекса, иски об определении порядка общения родителя с ребенком (осуществлении родительских прав) подсудны специализированному межрайонному суду по делам несовершеннолетних по месту жительства ответчика.

Но учитывая, что специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних в основном дислоцируются в областных центрах, отдаленных от районных центров, такие дела по ходатайству законных представителей несовершеннолетнего лица могут быть переданы и рассмотрены районным (городским) судом по месту жительства (нахождения) ребенка.

– Как суды разрешают споры, касающиеся общения дедушек, бабушек и других близких родственников с ребенком? В Кодексе РК "О браке (супружестве) и семье" нет такой нормы.

– Да, действительно, на сегодняшний день Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье" не предусмотрена такая норма закона, но в настоящее время инициированы поправки в Кодекс с включением в него новой статьи 73-1 "Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других близких родственников". В связи с тем, что при разрешении споров, связанных с определением порядка общения дедушек, бабушек и других близких родственников с ребенком, у судов возникали трудности, Нормативным постановлением Верховного суда от 29 ноября 2018 года "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" разъяснено, что если дедушки, бабушки и другие близкие родственники ребенка не могут прийти к соглашению с родителями, либо одним из них, о порядке общения с ребенком, то спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, а в случае несогласия с его решением – в порядке медиации или судом с участием этого органа, родителей и родственников ребенка.

– Вы так или иначе решаете споры, связанные с детьми. Какие на сегодняшний день нужны законодательные изменения или новшества, чтобы права детей были максимально защищены?

– Общеизвестно, что число должников по алиментам с каждым годом растет, образовались миллиардные долги на содержание несовершеннолетних детей. Недобросовестные плательщики алиментов не торопятся погашать долги перед своими детьми, всячески уклоняются от уплаты алиментов. Как правило, должники с целью избежать уплаты алиментов и погашения задолженности не оформляют имущество на свое имя, поэтому у судебных исполнителей нет возможности взыскать долг за счет имущества должника. Взыскание обращается только на заработную плату, из которой по действующему законодательству нельзя удержать более 50%. Для эффективной борьбы с недобросовестными должниками нужны изменения в законах.

Напомню, что ранее в пункте 2 статьи 95 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" было предусмотрено, что из заработной платы должника по алиментам на содержание несовершеннолетних детей удерживалось до 70%. Однако в 2012 году этот пункт закона был исключен, что, по моему мнению, наряду с другими причинами привело к образованию миллиардных долгов по алиментам по Казахстану.

Если обратиться к законодательству других стран постсоветского пространства, например, таких как Россия, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, то там предусмотрено удержание из заработной платы должника 70% при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. С учетом опыта других стран, полагаю, и в нашем законодательстве нужно предусмотреть возможность удержания из заработной платы до 70% при образовании долгов по алиментам на содержание несовершеннолетних детей. Уверена, что внесение таких изменений будет направлено на защиту детей и приведет к уменьшению уже образовавшихся долгов по алиментам.