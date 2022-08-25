Аймагамбетов рассказал о высоких зарплатах в Казахстане

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что средняя зарплата в Казахстане – 312 тыс. тенге, а средний оклад учителей в школах – 343 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

В ходе Алматинского образовательного форума глава Министерства просвещения заявил, что в Казахстане все хорошо с зарплатами, особенно много получают педагоги в школах страны.

Мы сравнили статистику за 2019 год по зарплате и статистику за первую половину 2022 года. В 2019 году у нас средняя заработная плата по стране была 168 тыс. тенге, при этом средняя зарплата по уровню среднего образования была 115 тыс. тенге. То есть, вы видите, намного меньше средней зарплаты по стране. Во втором квартале 2022 года средняя зарплата по стране – 312 тыс. тенге, при этом средняя зарплата именно по уровню среднего образования составила 343 тыс. тенге. То есть немного выше средней зарплаты. Это как раз та задача, которую поставил президент. Асхат Аймагамбетов

Глава профильного министерства обещает педагогам средних школ шикарные финансовые условия.

В январе 2023 года у нас будет дополнительно 25%-ное повышение зарплаты. В целом, комплекс мер по повышению статуса педагога и непривлечению к несвойственным им функциям, снижение отчетности, повышение зарплаты вместе с академической свободой вузов и системой сертификации выпускников по педагогическим специальностям дает нам необходимый результат. Я оптимистично смотрю в будущее. Асхат Аймагамбетов

Для справки отметим, что, по данным Первого кредитного бюро со ссылкой на БНС АСПиР РК, средняя заработная плата в первом квартале 2022 года в Казахстане составила 263 905 тенге. Это на 21,8% больше, чем в январе-марте 2021 года. С учетом инфляции реальный рост оплаты труда за год составил 10,9%.