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Добычу нефти намерены увеличить в Казахстане

Нефть, добыча нефти, Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ближайшие два года увеличим добычу нефти за счет расширения крупных месторождений и с вводом в эксплуатацию новых небольших месторождений, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы всегда говорим, что КТК на сегодняшний день является наиболее экономически рентабельным маршрутом отгрузки казахстанской нефти, экспорта, соответственно, основная задача – сохранить бесперебойную работу данного маршрута для того, чтобы иметь устойчивый канал сбыта экспорта казахстанской нефти. Это очень немаловажно и значительно для роста экономики в целом Казахстана. Когда мы говорим об альтернативе, здесь вопрос нужно ставить таким образом: мы в ближайшие два года собираемся увеличить добычу нефти за счет расширения наших крупных месторождений, поиска новых, ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

В целом, по его словам, в ведомстве прогнозируют увеличение добычи с нынешних 85,7 млн тонн (план 2022 года) до 103-107 млн тонн.

Соответственно, это объемы свыше тех, которые мы сегодня на экспорт отгружаем. Конечно, в такой ситуации мы должны подумать о том, как эти сверх объемы иметь возможность отгрузить. С этой точки зрения мы рассматриваем другие альтернативные возможные маршруты.Болат Акчулаков

Глава Минэнерго добавил, что это могут быть маршруты и увеличение отгрузок в сторону КНР по существующему нефтепроводу и поставка казахстанской нефти через Каспийское море.

Мы неоднократно говорили, что партнерами по Каспийскому морю по данным альтернативным нагрузкам и Азербайджан, и Иран могут быть. В силу разных обстоятельств Иран имеет свои особенности. В случае с Ираном вы знаете, что это вопросы и текущих санкций в отношении этой стороны, поэтому эти вопросы индикативные. Но, тем не менее, мы их рассматриваем. Вопрос отгрузки нефти через Азербайджан – это вопрос технический, вопрос стоит не о каких-то огромных объемах отгрузки, а от той части избыточной, которая у нас может появиться. Болат Акчулаков

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