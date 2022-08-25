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Несовершеннолетняя родила в уличном туалете в Алматы: малыша спасли полицейские

Несовершеннолетняя родила в уличном туалете в Алматы Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские спасли новорожденного ребенка. 17-летняя девушка родила в уличном туалете, сообщает Zakon.kz.

В два часа ночи поступил вызов о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Она была госпитализирована.

После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: где плод? У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посветив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции, лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев. Мы быстро разобрали доски с пола туалета. Мой коллега – Газиз – спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам.Участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов

По словам мамы девушки, она не знала о беременности своей дочери. По данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

Малыш находится в реанимации под наблюдением врачей.

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Анастасия Стативкина
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