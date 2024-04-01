Спасение малыша из уличного туалета попало на видео в Мангистау
Фото: кадр видео
В Мангистауской области спасение провалившегося в уличный туалет двухлетнего ребенка попало на видео, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета. Ее родные собственными силами сумели достать ребенка до прибытия спасателей.
Вызов спасателям поступил 31 марта около 13:12.
"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили Lada в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Момент спасения девочки попал на видео.
В январе мужчина в Астане сам залез в уличный туалет, чтобы достать упавший туда телефон.
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