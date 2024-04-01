Спасение малыша из уличного туалета попало на видео в Мангистау

В Мангистауской области спасение провалившегося в уличный туалет двухлетнего ребенка попало на видео, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета. Ее родные собственными силами сумели достать ребенка до прибытия спасателей.

Вызов спасателям поступил 31 марта около 13:12.

"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили Lada в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Момент спасения девочки попал на видео.





В январе мужчина в Астане сам залез в уличный туалет, чтобы достать упавший туда телефон.