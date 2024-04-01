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Спасение малыша из уличного туалета попало на видео в Мангистау

В Мангистау спасли ребенка из уличного туалета, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 11:15 Фото: кадр видео
В Мангистауской области спасение провалившегося в уличный туалет двухлетнего ребенка попало на видео, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета. Ее родные собственными силами сумели достать ребенка до прибытия спасателей.

Вызов спасателям поступил 31 марта около 13:12.

"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили Lada в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Момент спасения девочки попал на видео.


В январе мужчина в Астане сам залез в уличный туалет, чтобы достать упавший туда телефон.

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