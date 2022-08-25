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Новые школьные автобусы получили акмолинские ученики

15 новых школьных автобусов получили акмолинские ученики в преддверии начала учебного года Фото: Айбек Данияров
Торжественное вручение ключей от нового транспорта состоялось в Кокшетау на августовском совещании педагогических работников Акмолинской области "Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм".

Перед началом совещания в торжественной обстановке аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил руководителям отделов образования районов и городов Кокшетау и Степногорска ключи от новых школьных автобусов.

Новые автобусы отвечают всем современным требованиям, оборудованы ремнями безопасности, стеллажами для школьных рюкзаков, механизмом блокировки движения при открытых дверях, имеется ограничитель скорости до 60 км/ч. Стоит отметить, что в автобусах предусмотрены специальные сиденья для детей с ограниченными возможностями.

Новые школьные автобусы получили акмолинские ученики

Фото: Айбек Данияров

Благодаря полученной технике у учеников сельских школ появится возможность участвовать в большем количестве спортивных соревнований, научных олимпиад и во всех культурных событиях области.Ермек Маржикпаев

Отмечается, что закуп автобусов для Акмолинской области по лизинговой программе профинансировало АО "Фонд развития промышленности". Производитель техники – ТОО "QazTehna".

Новые школьные автобусы получили акмолинские ученики

Фото: Айбек Данияров

На сегодня для подвоза детей к школам задействовано 188 единиц автотранспортных средств, из которых 121 – автобус и 67 – "Газелей".

Алма Байгужина

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Маржикпаев Ермек Акмолинская область Кокшетау
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