Водитель сбил верблюда в Атырауской области
Фото: МВД РК
Полиция устанавливает владельца животного. Водителя привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.
24 августа около 21:30 на трассе "Доссор - Атырау" водитель Lexus столкнулся с верблюдом, сообщает пресс-служба МВД РК.
От полученных травм животное погибло на месте.
39-летнего водителя Lexus привлекли к административной ответственности. Полиция устанавливает хозяина верблюда.
Кроме этого, полиция вновь призвала водителей быть внимательными на дороге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ