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Водитель сбил верблюда в Атырауской области

Водитель сбил верблюда в Атырауской области Фото: МВД РК
Полиция устанавливает владельца животного. Водителя привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

24 августа около 21:30 на трассе "Доссор - Атырау" водитель Lexus столкнулся с верблюдом, сообщает пресс-служба МВД РК.

От полученных травм животное погибло на месте.

39-летнего водителя Lexus привлекли к административной ответственности. Полиция устанавливает хозяина верблюда.

Кроме этого, полиция вновь призвала водителей быть внимательными на дороге.

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