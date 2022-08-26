Небольшой спад заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 61 человека, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 725 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 110,

в Алматы – 42,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 8,

в Жетысуской области – 11,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 18,

в Абайской области – 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 97,

в Улытауской области – 0,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 4. Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев. 734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 133,

в Алматы – 190,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 25,

в Абайской области – 16,

в Жамбылской области – 69,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 159,

в Улытауской области – 10,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 32,

в Павлодарской области – 35,

в Туркестанской области – 26. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 353 470 человек. Читайте также Мошенники от имени известных людей призывают инвестировать в КазМунайГаз Вспышка "томатного гриппа" зафиксирована в Индии Озвучены новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы

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