Небольшой спад заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 725 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 110,
в Алматы – 42,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 79,
в Актюбинской области – 28,
в Алматинской области – 8,
в Жетысуской области – 11,
в Атырауской области – 13,
в ВКО – 18,
в Абайской области – 6,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 67,
в Карагандинской области – 97,
в Улытауской области – 0,
в Костанайской области – 72,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 47,
в СКО – 32,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев.
734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 133,
в Алматы – 190,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 25,
в Абайской области – 16,
в Жамбылской области – 69,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 159,
в Улытауской области – 10,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 32,
в Павлодарской области – 35,
в Туркестанской области – 26.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 353 470 человек.