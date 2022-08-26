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Небольшой спад заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

коронавирус в Казахстане 25 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 25 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 61 человека, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 725 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 110,

  • в Алматы – 42,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области – 79,

  • в Актюбинской области – 28,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Жетысуской области – 11,

  • в Атырауской области – 13,

  • в ВКО – 18,

  • в Абайской области – 6,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 67,

  • в Карагандинской области – 97,

  • в Улытауской области – 0,

  • в Костанайской области – 72,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 17,

  • в Павлодарской области – 47,

  • в СКО – 32,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев.

734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 133,

  • в Алматы – 190,

  • в Алматинской области – 6,

  • в Жетысуской области – 3,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 25,

  • в Абайской области – 16,

  • в Жамбылской области – 69,

  • в ЗКО – 12,

  • в Карагандинской области – 159,

  • в Улытауской области – 10,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 32,

  • в Павлодарской области – 35,

  • в Туркестанской области – 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 353 470 человек.

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