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Мошенники от имени известных людей призывают инвестировать в КазМунайГаз

КазМунайГаз предупреждает казахстанцев об угрозах интернет-мошенничества Фото: КазМунайГаз
Международные мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на мошеннические сайты, призывающие "выгодно инвестировать в КазМунайГаз" с обещанием высокой и пассивной доходности, сообщает Zakon.kz.

Для убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов:

  • президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева;

  • руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны;

  • лидеров общественного мнения.

Злоумышленники используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов КазМунайГаза, подменяя оригинальные аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с упоминанием названия компании. Пресс-служба КазМунайГаза

Как отметили в компании, при первом посещении фейковых сайтов пользователя приглашают вначале "пройти тест" или просто ответить на два-три предварительных вопроса, благодаря которым преступники выясняют email посетителя, его гражданство и номер мобильного телефона.

Для правдоподобия на сайтах размешается фотография лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, якобы выданная Национальным банком РК. Используется и скрипт калькулятора инвестора, который просчитывает в онлайн-режиме "высокодоходную прибыль". Пресс-служба КазМунайГаза

В мире более 1500 доменов верхнего уровня, включая около 300 национальных (многие из них зарегистрированы и управляются частными фирмами и корпорациями), а владельцы мошеннических ресурсов зачастую являются нерезидентами Казахстана.

Поэтому, даже если мошеннический сайт выявлен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции владельцев мошеннических сайтов. Пресс-служба КазМунайГаза

Лжересурсы в основном создаются в международных зонах

А также создаются лжесайты в тематических доменных зонах

Если проверить эти доменные имена, то выясняется, что они зарегистрированы в странах СНГ или дальнем зарубежье. Пресс-служба КазМунайГаз

Также выявлено шесть мошеннических приложений.

Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение "KazMunay Invest", было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успели скачать более 50 тысяч пользователей. Контакты мошенника указывали на сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай, на новозеландских островах. На данный момент оно уже удалено из плей-маркета.

Казахстанцев предупредили об интернет-мошенниках

Фото: КазМунайГаз

Затем появились псевдоприложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", "KazMunay Club Invest", "КазИнвест", "КазМунайИнвест".

Как заявили в компании, у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется.

Компанией было направлено по всем этим фактам обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу, Национальный банк РК и МВД РК.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия. Отправлены запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений.

КазМунайГаз официально заявляет, что имеет только один официальный сайт — www.kmg.kz.

Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании, являются мошенническими. Пресс-служба КазМунайГаза

Казахстанцев и нерезидентов страны просят быть бдительными и доверять только официальным источникам.

КазМунайГаз предупредил о мошенниках

Фото: КазМунайГаз

Достоверная информация о деятельности компании размещается только на официальном сайте, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях. Пресс-служба КазМунайГаз

Казахстанцы могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру "1459" для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.

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Анастасия Стативкина
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