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Мошенники использовали сгенерированную речь Токаева для рекламы

Касым-Жомарт Токаев Фото: скриншот видео
В Сети распространяется реклама, в которой президент якобы говорит о новом проекте TON и призывает туда инвестировать деньги, сообщает Zakon.kz.

Видеоряд взят из выступления Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании II Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире", а звук сгенерирован нейросетью и наложен, пишет Stop Fake.


Это видео – фейк, верить ему не нужно.

Павел Дуров, имя которого мошенники тоже использовали, также не имеет отношения к проекту. 

"Имя Павла Дурова и название криптовалюты TON мошенники используют в Сети как минимум 5 лет. Как правило, они предлагают людям, откликнувшимся на рекламное объявление, перечислять деньги на указанный счет под предлогом инвестирования в акции или криптовалюту".

На сайте даже не упоминают проект TON.

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