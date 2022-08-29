Как звезды TikTok продвигают казахские песни

Феномен сервиса TikTok в том, что он может вывести в тренды не просто абсолютное любое видео, но и напомнить о композициях, про которые мы забыли. Более того, некоторые песни становятся хитами именно благодаря сервису, передает Zakon.kz.

Для казахстанской эстрады TikTok также сделал немало. Например, казахстанский дуэт Raim Artur стал известен в СНГ во многом благодаря тому, что российские известные блогеры начали записывать видео под их песню "Двигаться".

Попадание в тренды TikTok принесло дуэту славу, первые места в русскоязычном сервисе Apple music, Яндекс-музыке.

В начале 2022 года в тренды TikTok, благодаря в том числе программе на российском ТВ, вышла песня "Самая Самая", которую исполнил 15-летний казахстанский певец Нурмухаммед Жакып.

Бывают и другие ситуации, когда сами казахстанцы узнают о песнях отечественных исполнителей благодаря зарубежным блогерам TikTok. Так случилось с песней "Байдың қызын аламын", спетой Алматом Асыланбеком несколько лет назад. Зажигательная мелодия привлекла внимание к себе со стороны российских звезд TikTok с миллионами подписчиков.

Тиктокеры лихо отплясывали под слова: "Дігідік, дігідік, дігідік, дігідік, шабамын" и сделали композицию хитом.

Мало кто вспомнит, что TikTok оказал немалую роль в карьере первого обладателя "Грэмми" из Казахстана Imanbek. Свой трек Roses, который и принес железнодорожнику из Аксу мировую славу, диджей загрузил "ВКонтакте" для бесплатного прослушивания. Диджей получил всего несколько лайков, а позже и вовсе забыл о песне.

Спустя два месяца один из пабликов "ВКонтакте" опубликовал ремикс на Roses. Песня набирала популярность, под нее тысячи людей снимали танцевальные ролики в TikTok и трек завирусился. На него снимали видео во всем мире, а не только в русскоязычном пространстве.

В трендах TikTok побывала и Алина Шакиева, которая вызвала горячие споры в Сети своей манерой исполнения на казахском языке песни "Ұйқым келмейді".

Видеоклип разошелся по Сети и на волне хайпа стал популярным, правда, танцевальных видео на эту песню не замечено.