Смаилов призвал ЕАЭС обсудить обменные курсы нацвалют

Премьер-министр Казахстана принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава казахстанского правительства отметил, что в сегодняшних условиях страны Союза столкнулись с серьезным ростом цен, в первую очередь, на продовольственные товары. По его словам, за 6 месяцев продовольственные цены в ЕАЭС увеличились на 12,9%.

Нужно отметить, что при текущем уровне нашей интеграции при взаимной торговле широко используются национальные валюты. При этом мы видим серьезное искажение в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и инфляционные процессы в наших странах. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Алихан Смаилов призвал коллег провести консультации центральных банков для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют и внести предложения к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета.