Строительство очередного "человейника" пересмотрят в Алматы
Фото: primeminister.kz
В Алматы пересмотрят строительство части домов в Алмалинском районе. Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с жителями данного района, передает Zakon.kz.
На Райымбека, 172 была небольшая гостиница, сейчас на ее месте строят большой жилой комплекс. Вы запретили точечные застройки в городе, сейчас у нас там парковку отобрали. Котлован находится в 8 метрах от нашего дома. В нашем дворе вечером сотни людей, с появлением этих домов количество людей увеличится. Санитарные нормы не соблюдаются.Жители Алмалинского района
По словам заместителя акима Алматы Мухита Азербаева, он выезжал по данному адресу.
Рядом с ними ближе к Сейфуллина еще два застройщика зашли. Мы сейчас в комплексе весь этот квартал – ниже завода имени Кирова, выше Райымбека, Муратбаева и Сейфуллина – с генпланом пересматриваем, чтобы завтра не было заторов, там еще частный сектор. Мы разрешение на строительство не давали.Мухит Азербаев
Как отметил аким южной столицы Ерболат Досаев, земля частная.
Для того, чтобы в этом городе что-нибудь построить, мне сначала надо купить участок. Город официально заявляет: разрешительные бумаги не давали. Вам только что сказали, весь квартал по генплану пересмотрят. Между тем нынешние требования, которые в свое время были приняты благодаря строительным компаниям в целях либерализации, не позволяют даже зайти на стройку с проверкой.Ерболат Досаев
Аким заверил, что ответственные управления совместно с прокуратурой проверят стройку.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ