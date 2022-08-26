Строительство очередного "человейника" пересмотрят в Алматы

Фото: primeminister.kz

В Алматы пересмотрят строительство части домов в Алмалинском районе. Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с жителями данного района, передает Zakon.kz.

На Райымбека, 172 была небольшая гостиница, сейчас на ее месте строят большой жилой комплекс. Вы запретили точечные застройки в городе, сейчас у нас там парковку отобрали. Котлован находится в 8 метрах от нашего дома. В нашем дворе вечером сотни людей, с появлением этих домов количество людей увеличится. Санитарные нормы не соблюдаются. Жители Алмалинского района По словам заместителя акима Алматы Мухита Азербаева, он выезжал по данному адресу. Рядом с ними ближе к Сейфуллина еще два застройщика зашли. Мы сейчас в комплексе весь этот квартал – ниже завода имени Кирова, выше Райымбека, Муратбаева и Сейфуллина – с генпланом пересматриваем, чтобы завтра не было заторов, там еще частный сектор. Мы разрешение на строительство не давали. Мухит Азербаев Как отметил аким южной столицы Ерболат Досаев, земля частная. Для того, чтобы в этом городе что-нибудь построить, мне сначала надо купить участок. Город официально заявляет: разрешительные бумаги не давали. Вам только что сказали, весь квартал по генплану пересмотрят. Между тем нынешние требования, которые в свое время были приняты благодаря строительным компаниям в целях либерализации, не позволяют даже зайти на стройку с проверкой. Ерболат Досаев Аким заверил, что ответственные управления совместно с прокуратурой проверят стройку. Читайте также Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы Крупный пожар произошел на территории рынка в Жетысае В Кызылорде построят новую ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге

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