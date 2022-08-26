Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27-29 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы.
Пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы. РГП "Казгидромет"
Дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +31...+39°С;
на северо-западе +23...+34°С;
на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от +17...+22°С до +20...+25°С;
в центре страны предполагается колебание температуры воздуха от +23...+31°С до +18...+28°С;
на востоке понижение от +20...+30°С до +13...+23°С;
основной фон температуры воздуха на юге республики +25...+37°С;
юго-востоке +20...+32°С.
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