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Отрезанные головы, лужи крови: бойню собак обнаружили близ Алматы

неизвестные устроили бойню собак Фото: pexels
Накануне в сети появилась видеозапись, на которой неизвестные якобы устроили на окраине села бойню собак, сообщает Zakon.kz.

По словам алматинских волонтеров, вечером 25 августа благодаря сообщению неравнодушных людей обнаружили нелегальный пункт в городе Каскелене, куда сотрудники КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Карасайского района с ветеринарными пунктами" ГУ "Управление ветеринарии Алматинской области" украдкой привозят собак для убоя и дальнейшей реализации собачьего мяса.

Видео уже появилось во многих пабликах социальных сетей.

Зоозащитники рассказывают, что бездомных животных убивали на окраине села Колди. Площадку якобы для забоя оборудовали недалеко от пункта отлова. В сарае волонтеры обнаружили останки собак, самодельную металлическую удавку, ножи, топор и крюки, на которые, возможно, подвешивали туши убитых псов.

На момент приезда на территории никого не было, а в вольерах активисты обнаружили еще 14 собак. Их сразу же забрали в безопасное место. Сейчас спасенных животных осматривают ветеринары. Волонтеры не исключают, что этих животных также могли пустить под нож.

К слову, местные жители говорят, что собак на эту базу привозят регулярно. Среди дворняг нередко попадаются и домашние псы. Назвать точное количество животных зоозащитники затрудняются, но уверены, что в сарае содержалось около двух десятков четвероногих.

Сейчас волонтеры пытаются установить, для каких целей был открыт незаконный забой животных и куда в конечном итоге отправлялось мясо убитых собак.

Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Карасайского района Алматинской области по ст. 316 ч. 1 УК РК ("Жестокое обращение с животными").

"О проведении расследования будет сообщено дополнительно", – ответили в ДП Алматинской области.

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Алматы Карасайский район
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