Собака до крови искусала подростка в Мангистауской области

В одном из сел Мангистауской области собака напала на подростка прямо возле школы, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется жуткое видео, в котором говорится, что подростка в селе Акшакур покусала собака. На кадрах видно, что юноша лежит у дороги прямо возле школы. Он стонет от боли, руки в крови.

"Школьника покусала собака. Руки в крови. Другие части тела тоже покусаны. Вон пес, который напал. Вот так детей кусают собаки", – говорит автор видео.

В ДП Мангистауской области рассказали, что об инциденте сообщили на пульт дежурного "102". 15-летней пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"Сотрудники полиции оперативно установили владельца животного. В отношении хозяина собаки составлен административный протокол по ст. 407 КоАП за нарушение правил содержания животных", – уточнили в ведомстве.

Стражи порядка напоминают хозяевам о важности ответственного отношения к животным и контролю за их поведением.

Ранее жители нескольких регионов Казахстана жаловались на агрессивных собак. Ситуацию с бродячими животными выясняли корреспонденты Zakon.kz.