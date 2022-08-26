ДТП с участием грузовиков произошло на трассе Тараз – Шымкент

26 августа примерно в 6:00 на 590 километре автодороги республиканского значения "Западная Европа – Западная Китай" произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Zakon.kz.

39-летний водитель грузовика VOLVO FH ехал со стороны города Тараза в направлении Туркестанской области. Он не справился с управлением и столкнулся с другим грузовиком, который стоял на проезжей части. Фура стояла в попутном направлении, в ней находился 37-летний житель Туркестанской области.

После столкновения VOLVO FH загорелся. Пострадавших нет.

39-летний водитель грузовой автомашины привлечен к административной ответственности по статье 610 части 1 КОАП РК. ДП Жамбылской области

Водителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение прав до 6 месяцев.