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ДТП с участием грузовиков произошло на трассе Тараз – Шымкент

ДТП Фото: скриншот видео
26 августа примерно в 6:00 на 590 километре автодороги республиканского значения "Западная Европа – Западная Китай" произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Zakon.kz.

39-летний водитель грузовика VOLVO FH ехал со стороны города Тараза в направлении Туркестанской области. Он не справился с управлением и столкнулся с другим грузовиком, который стоял на проезжей части. Фура стояла в попутном направлении, в ней находился 37-летний житель Туркестанской области.

После столкновения VOLVO FH загорелся. Пострадавших нет.

39-летний водитель грузовой автомашины привлечен к административной ответственности по статье 610 части 1 КОАП РК. ДП Жамбылской области

Водителю грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение прав до 6 месяцев.

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