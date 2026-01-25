Четыре человека погибли, еще двое пострадали в страшном ДТП на трассе близ Актобе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 17:00 на автодороге республиканского значения "Актобе – Оренбург", вблизи поселка Курайли, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odyssey, следовавший со стороны Актобе в направлении поселка Мартук, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. После удара Honda изменила направление движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, который также двигался навстречу.

В результате аварии водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110 от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два человека – пассажир Honda Odyssey и пассажир ВАЗ-2110 – получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

Водитель автомобиля Honda Odyssey водворен в изолятор временного содержания города Актобе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Пять человек 24 января погибли в жуткой аварии на трассе в области Жетысу.