Четыре человека погибли, еще двое пострадали в страшном ДТП на трассе близ Актобе
Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odyssey, следовавший со стороны Актобе в направлении поселка Мартук, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. После удара Honda изменила направление движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, который также двигался навстречу.
В результате аварии водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110 от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два человека – пассажир Honda Odyssey и пассажир ВАЗ-2110 – получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.
Водитель автомобиля Honda Odyssey водворен в изолятор временного содержания города Актобе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом ДТП. Пять человек 24 января погибли в жуткой аварии на трассе в области Жетысу.