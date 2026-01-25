#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.35
590.63
6.62
Происшествия

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в страшном ДТП на трассе близ Актобе

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 23:01 Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января около 17:00 на автодороге республиканского значения "Актобе – Оренбург", вблизи поселка Курайли, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Odyssey, следовавший со стороны Актобе в направлении поселка Мартук, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. После удара Honda изменила направление движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110, который также двигался навстречу.

В результате аварии водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110 от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два человека – пассажир Honda Odyssey и пассажир ВАЗ-2110 – получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

Водитель автомобиля Honda Odyssey водворен в изолятор временного содержания города Актобе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Пять человек 24 января погибли в жуткой аварии на трассе в области Жетысу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области
21:00, 04 января 2025
Три человека погибли в ДТП на трассе в Улытауской области
Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане
11:54, 19 декабря 2023
Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане
Микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос: погибли четыре человека
09:05, 12 июня 2024
Микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос: погибли четыре человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: