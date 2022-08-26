Кто не сможет стать патронатными родителями в Казахстане

Министр просвещения РК приказом от 18 августа 2022 года внес изменения в Положение о патронатном воспитании, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения коснулись пункта, определяющего категории лиц, которые не могут стать патронатными родителями.

К таковым относятся:

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лица, лишенные судом родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;

отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;

бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;

лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности опекуна или попечителя;

лица, не имеющие постоянного места жительства;

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства);

лица без гражданства;

лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке, за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав;

лица, которые на момент установления опеки или попечительства не имеют дохода, обеспечивающего подопечному прожиточный минимум, установленный законодательством РК;

лица, состоящие на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;

казахстанцы, постоянно проживающие на территории республики, но не прошедшие психологическую подготовку (за исключением близких родственников ребенка).

Указывается, что выразившие желание взять ребенка на патронатное воспитание предоставляют в органы опеки следующие документы:

заявление о желании стать патронатным воспитателем и назначении денежных средств;

документ, удостоверяющий личность;

нотариально заверенное согласие супруга, если человек, изъявивший желание стать патронатным воспитателем, состоит в браке;

копию свидетельства о заключении брака, если состоит в браке;

копию документов, подтверждающих право собственности или право пользования жилищем;

справку о состоянии здоровья желающего стать патронатным воспитателем и его супруга(-и), если состоит в браке, подтверждающую отсутствие заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат. Перечень заболеваний утвержден приказом Минздрава от 28 августа 2015 года;

копию диплома об образовании;

справку об обучении ребенка в организации образования (для детей школьного возраста);

справку о наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры о совершении лицом преступления;

сертификат о прохождении психологической подготовки граждан РК, желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью;

договор об открытии текущего счета в банке второго уровня;

копии документов, подтверждающих факт родства с ребенком (для родственников, отчима (мачехи) ребенка.

По итогам проверки документов орган в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления проводит обследование жилища, по результатам которого составляет акт обследования жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять ребенка на патронатное воспитание, и выносит заключение о возможности (невозможности) заключения договора о передаче ребенка на патронатное воспитание.

Согласно правилам, желающие принять ребенка на патронат и получившие положительное заключение осуществляют подбор детей в Республиканском банке данных.

Условия оплаты труда патронатных воспитателей определяются, исходя из расчета размера должностного оклада основного персонала среднего уровня квалификации без категории сферы образования (В4-4) со стажем работы до года.

Предусматривается, что досрочное расторжение договора возможно:

по инициативе патронатных воспитателей при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или материального положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные отношения между детьми и другие обстоятельства);

по инициативе органа при возникновении неблагоприятных условий для содержания, воспитания, обучения ребенка;

в случаях возвращения ребенка родителям, передачи родственникам или усыновления ребенка.

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2022 года.