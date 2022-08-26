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Организаторов нескольких финансовых пирамид осудили в Актобе

полиция, суд Фото: Zakon.kz
Суд №2 города Актобе вынес приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард", передает Zakon.kz.
Организаторы указанной финансовой пирамиды приговорены к 18 годам лишения свободы, остальные – от 6 до 18 лет лишения свободы.Заместитель начальника Следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов

Уголовное дело направлено в суд в июне 2021 года. Злоумышленники обманули 17 тыс. казахстанцев. Причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.

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Ирина Лукичева
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