Организаторов нескольких финансовых пирамид осудили в Актобе

Суд №2 города Актобе вынес приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард", передает Zakon.kz.

Организаторы указанной финансовой пирамиды приговорены к 18 годам лишения свободы, остальные – от 6 до 18 лет лишения свободы. Заместитель начальника Следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов

Уголовное дело направлено в суд в июне 2021 года. Злоумышленники обманули 17 тыс. казахстанцев. Причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.