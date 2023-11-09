Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Еще одних организаторов финпирамиды осудили в Актобе

Еще одних организаторов финпирамиды осудили в Актобе Фото: freepik
В Актобе осудили еще одних организаторов финансовых пирамид "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард", сообщает Zakon.kz.

Они обвинялись в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы.

"К. и С. в составе организованной преступной группы совершили ряд тяжких преступлений, связанных с созданием финансовой пирамиды "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" по извлечению дохода от денег или иного имущества физических лиц без соответствующих банковских лицензий в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием граждан", – говорится в сообщении суда. 

По делу в Актюбинской области признали потерпевшими 3357 человек, ущерб составил свыше 4 млрд тенге, по Кызылординской области – 1259 потерпевших, ущерб свыше 1,5 млд тенге.

Подсудимые вину не признали.

"К. приговорили к 9 годам лишения свободы, С. к –11. Оба лишены права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет", – говорится в сообщении. 

Гражданский иск потерпевших удовлетворили частично.

Приговор организаторам и создателям "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" вынесли в августе 2022 года. Сроки от семи до 18 лет получили 48 фигурантов. Осужденные посчитали это решение слишком суровым и попытались его обжаловать.

Суд также постановил конфисковать квартиру родственников осужденного главы финпирамид – Жанболата Есиркепова, так как оказалось, что жилье было приобретено преступным путем. Вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба.

25 мая 2023 года апелляционная коллегия отказалась смягчить наказание мошенникам, организовавшим в Актобе финансовую пирамиду.

Читайте также

Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября
Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября
Минздрав: Вспышка кори в Казахстане не связана с "лабораториями США"
Минздрав: Вспышка кори в Казахстане не связана с "лабораториями США"
Туман накроет Алматы 10 ноября
Туман накроет Алматы 10 ноября
Анастасия Стативкина
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления