Еще одних организаторов финпирамиды осудили в Актобе

В Актобе осудили еще одних организаторов финансовых пирамид "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард", сообщает Zakon.kz.

Они обвинялись в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы.

"К. и С. в составе организованной преступной группы совершили ряд тяжких преступлений, связанных с созданием финансовой пирамиды "Выгодный займ", "Гарант 24 ломбард", "Эстейт Ломбард" по извлечению дохода от денег или иного имущества физических лиц без соответствующих банковских лицензий в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием граждан", – говорится в сообщении суда.

По делу в Актюбинской области признали потерпевшими 3357 человек, ущерб составил свыше 4 млрд тенге, по Кызылординской области – 1259 потерпевших, ущерб свыше 1,5 млд тенге.



Подсудимые вину не признали.



"К. приговорили к 9 годам лишения свободы, С. к –11. Оба лишены права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет", – говорится в сообщении.

Гражданский иск потерпевших удовлетворили частично.

Приговор организаторам и создателям "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард" вынесли в августе 2022 года. Сроки от семи до 18 лет получили 48 фигурантов. Осужденные посчитали это решение слишком суровым и попытались его обжаловать.



Суд также постановил конфисковать квартиру родственников осужденного главы финпирамид – Жанболата Есиркепова, так как оказалось, что жилье было приобретено преступным путем. Вырученные деньги пойдут на возмещение ущерба.

25 мая 2023 года апелляционная коллегия отказалась смягчить наказание мошенникам, организовавшим в Актобе финансовую пирамиду.