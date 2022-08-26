Кто ответит за гибель рабочих на предприятиях в Казахстане

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана объяснили, что руководители промышленных предприятий несут уголовную ответственность за гибель людей только по результатам расследований комиссий и правоохранительных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

В МЧС отметили, что "АрселорМиттал Темиртау" является самым проблемным предприятием в отношении обеспечения безопасности. За последние годы в компании постоянно происходят аварии, несчастные случаи, гибнут люди.

Каждая авария расследуется, создается комиссия, подписываются акты, в которых перечисляются причины произошедшей аварии. Также разрабатываются мероприятия для недопущения подобных аварий в будущем.

К сожалению, на сегодняшний день у нас нет возможности привлекать к ответственности руководство. Для того, чтобы их привлечь, необходимы результаты проверок. Поэтому руководство предприятий несет уголовную ответственность по результатам расследований наших комиссий и правоохранительных органов. По каждой аварии и несчастному случаю, где гибнут люди, ответственность руководства рассматривается в обязательном порядке. Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС Ныгмеджан Макажанов

Он добавил, что профилактическая работа позволила значительно сократить уровень опасности на производстве. За период с 2018 года количество произошедших аварий удалось сократить на 30%.