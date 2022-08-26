Дети и взрослые отравились хлором в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

Пятеро детей и четверо взрослых отравились хлором в сауне Павлодарской области. После того, как люди искупались в бассейне, им стало плохо, передает Zakon.kz.

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