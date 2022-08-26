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Дети и взрослые отравились хлором в Павлодарской области

больница, скорая Фото: Zakon.kz
Пятеро детей и четверо взрослых отравились хлором в сауне Павлодарской области. После того, как люди искупались в бассейне, им стало плохо, передает Zakon.kz.

Троих школьников госпитализировали. У остальных зафиксировали легкое отравление.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, по факту массового отравления хлором проводится расследование.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 306 УК Республики Казахстан. В соответствии со статьей 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению. Департамент полиции Павлодарской области

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