Дети и взрослые отравились хлором в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Пятеро детей и четверо взрослых отравились хлором в сауне Павлодарской области. После того, как люди искупались в бассейне, им стало плохо, передает Zakon.kz.
Троих школьников госпитализировали. У остальных зафиксировали легкое отравление.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, по факту массового отравления хлором проводится расследование.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 306 УК Республики Казахстан. В соответствии со статьей 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению. Департамент полиции Павлодарской области
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