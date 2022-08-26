Ситуация в Украине: Кадырова обвинили в военных преступлениях, Зеленский предупредил о сложностях с отоплением

Эмманюэль Макрон заверил, что во Франции все будет хорошо с газом этой зимой: поставки диверсифицированы, хранилища заполнены более чем на 90%.

МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от России и Украины для миссии на Запорожской АЭС. Об этом заявил Макрон.

Германия не станет поставлять Украине оружие, которым она могла бы наносить удары по территории России — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Цены на электроэнергию для населения Великобритании повысят на 80% — Reuters.

Служба безопасности Украины заявила о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову и двум его подчиненным. Отмечается, что СБУ собрала безоговорочные доказательства их военных преступлений.