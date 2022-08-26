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Ситуация в Украине: Кадырова обвинили в военных преступлениях, Зеленский предупредил о сложностях с отоплением

Украина Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущий отопительный сезон станет самым сложным в истории страны, передает Zakon.kz.

  • Эмманюэль Макрон заверил, что во Франции все будет хорошо с газом этой зимой: поставки диверсифицированы, хранилища заполнены более чем на 90%.

  • МАГАТЭ и Франция получили гарантии безопасности от России и Украины для миссии на Запорожской АЭС. Об этом заявил Макрон.

  • Германия не станет поставлять Украине оружие, которым она могла бы наносить удары по территории России — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

  • Цены на электроэнергию для населения Великобритании повысят на 80% — Reuters.

  • Служба безопасности Украины заявила о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову и двум его подчиненным. Отмечается, что СБУ собрала безоговорочные доказательства их военных преступлений.

  • Избирательная комиссия по подготовке в Запорожской области референдума по вступлению в состав России приступила к работе, заявили власти региона.

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