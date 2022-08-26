Самуэле Баттистелла из "Астаны" занял 2-е место на седьмом этапе "Вуэльты"

В последние дни испанской веломногодневки "Вуэльта" гонщики казахстанской команды "Астана" стремились подняться на высшую ступень пьедестала почета. И вот на седьмом этапе прекрасный шанс упустил итальянец Самуэле Баттистелла, который пересек финишную черту вторым, сообщает Zakon.kz.

А сам этап остался за испанцем Хесусом Эррада, который всего лишь на полколеса сумел опередить на финишных разборках представителя "Астаны". Третьим седьмой этап протяженностью 190 км между населенными пунктами Камарго – Систьерна завершил английский гонщик Фред Врайт.

В общем зачете никаких особых изменений не произошло, красная майка осталась у бельгийца Ремко Эвенпула.

27 августа участников "Вуэльты" ждет сложный восьмой этап дистанцией 153,4 км, с 6-ю горами разных категорий.

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