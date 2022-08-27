Диетолог рассказала, кому вреден виноград

В винограде содержится примерно 50 килокалорий на 100 граммов. В среднем суточная норма человека составляет 1600-2000 килокалорий, сообщает Zakon.kz.

Витамины, антиоксиданты, микро- и макроэлементы, пектины, ферменты и эфирные масла – все это присутствует в винограде и делает его чрезвычайно полезным для здоровья. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, сообщает радио Sputnik.

Однако здесь не обойтись без "но": виноград – это еще и один из самых сладких даров природы. В нем содержится много фруктозы и глюкозы при минимальном количестве клетчатки.

То есть людям с нарушениями углеводного обмена стоит ограничивать употребление винограда.

У винограда только шкурка содержит клетчатку, а внутри – достаточно рыхлая и мягкая структура, по сути, это легкодоступные сахара. Виноград имеет высокий гликемический индекс, который означает быстрое поднятие уровня сахара в крови (после употребления продукта). Поэтому людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом следует ограничивать употребление винограда. Екатерина Матыскина

С осторожностью к винограду и его производным, например, виноградному соку и изюму, стоит относиться людям с ожирением, а также тем, кто просто борется с лишним весом, продолжила она.

Я бы не рекомендовала соки, даже свежевыжатые, не говоря о пакетированных. Потому что сок – это один сахар. Фрукт освобождается от клетчатки, и нам дается сахар в чистом виде. Кроме того, сока мы можем выпить гораздо больше, нежели съесть самого фрукта. Изюм – высушенный, то есть освобожденный от воды фрукт, поэтому он является более калорийным продуктом. Чтобы уменьшить влияние сахара на организм и вызвать чувство насыщения, можно добавлять к сухофруктам, фруктам и ягодам белковую и жировую составляющую. Например, орешки, творог или йогурт. Екатерина Матыскина

Для здорового человека, по словам диетолога, есть суточная норма потребления винограда, которая принесет пользу и не причинит вреда. Это 400 граммов, которые мы можем съесть.