Массовое отравление в бане Аксу: в ДСЭК рассказали подробности

Троих детей госпитализировали в больницу, позже состояние школьников улучшилось. Их выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля выяснили, что в заведении три семьи отдыхали утром 24 августа. А вечером, в 20:30, они обратились в приемный покой горбольницы. У всех были признаки токсического действия хлора, сообщает рavlodarnews.kz.

Со слов обратившихся, все они находились в сауне, которая расположена в Аксу. Они обратили внимание на резкий запах хлорсодержащих веществ. После пребывания в воде у детей появились жалобы на боли в глазах, слезотечение, ринорею, першение в горле, головную боль, в связи с чем родители обратились за медицинской помощью. Проводится эпидемиологическое расследование. ДСЭК Павлодарской области

Троих детей госпитализировали в больницу, остальных пациентов после осмотра отправили домой. По данным ДСЭК, состояние школьников улучшилось. Их выписали из больницы.

Специалисты санэпидконтроля отправили донесения в областной департамент по чрезвычайным ситуациям и полицейское ведомство.