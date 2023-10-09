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Массовое отравление в Казахстане: еще двоих детей выписали из больницы

Массовые отравления в Казахстане: еще двоих детей выписали из больницы Фото: primeminister.kz
Из больницы выписали еще двоих пациентов, пострадавших в результате массового отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении здравоохранения, по состоянию на сегодняшний день 12 воспитанников Центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния.

"Все дети находятся под наблюдением врачей Центра", – отметили в ведомстве. 

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Всего в больницу доставили 14 человек. Один ребенок скончался, еще шестеро попали в реанимацию.

По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул.

По факту массового отравления детей возбудили уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

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