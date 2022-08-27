617 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 47 человек, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 664 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 109;

в Алматы – 48;

в Шымкенте – 3;

в Акмолинской области – 81;

в Актюбинской области – 23;

в Алматинской области – 6;

в Жетысуской области – 7;

в Атырауской области – 13;

в ВКО – 15;

в Абайской области – 4;

в Жамбылской области – 6;

в ЗКО – 57;

в Карагандинской области – 86;

в Улытауской области – 8;

в Костанайской области – 62;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 21;

в Павлодарской области – 29;

в СКО – 32;

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев.

За тот же период 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 158;

в Алматинской области – 34;

в Жетысуской области – 27;

в Атырауской области – 5;

в ВКО – 17;

в Абайской области – 13;

в ЗКО – 12;

в Карагандинской области – 137;

в Улытауской области – 4;

в Костанайской области – 78;

в Кызылординской области – 25;

в Мангистауской области – 30;

в Павлодарской области – 48;

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 354 063 человека.