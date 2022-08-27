617 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Двумя днями ранее в стране выявили 664 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 109;
в Алматы – 48;
в Шымкенте – 3;
в Акмолинской области – 81;
в Актюбинской области – 23;
в Алматинской области – 6;
в Жетысуской области – 7;
в Атырауской области – 13;
в ВКО – 15;
в Абайской области – 4;
в Жамбылской области – 6;
в ЗКО – 57;
в Карагандинской области – 86;
в Улытауской области – 8;
в Костанайской области – 62;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 21;
в Павлодарской области – 29;
в СКО – 32;
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев.
За тот же период 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 158;
в Алматинской области – 34;
в Жетысуской области – 27;
в Атырауской области – 5;
в ВКО – 17;
в Абайской области – 13;
в ЗКО – 12;
в Карагандинской области – 137;
в Улытауской области – 4;
в Костанайской области – 78;
в Кызылординской области – 25;
в Мангистауской области – 30;
в Павлодарской области – 48;
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 354 063 человека.