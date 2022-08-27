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617 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 26 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 26 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших уменьшилось на 47 человек, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 664 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 109;

  • в Алматы – 48;

  • в Шымкенте – 3;

  • в Акмолинской области – 81;

  • в Актюбинской области – 23;

  • в Алматинской области – 6;

  • в Жетысуской области – 7;

  • в Атырауской области – 13;

  • в ВКО – 15;

  • в Абайской области – 4;

  • в Жамбылской области – 6;

  • в ЗКО – 57;

  • в Карагандинской области – 86;

  • в Улытауской области – 8;

  • в Костанайской области – 62;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 21;

  • в Павлодарской области – 29;

  • в СКО – 32;

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев.

За тот же период 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 158;

  • в Алматинской области – 34;

  • в Жетысуской области – 27;

  • в Атырауской области – 5;

  • в ВКО – 17;

  • в Абайской области – 13;

  • в ЗКО – 12;

  • в Карагандинской области – 137;

  • в Улытауской области – 4;

  • в Костанайской области – 78;

  • в Кызылординской области – 25;

  • в Мангистауской области – 30;

  • в Павлодарской области – 48;

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 354 063 человека.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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