Жанибек Алимханулы официально признан чемпионом мира по боксу по версии WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) сделала официальное объявление, по которому казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира WBO в средней весовой категории, сообщает Zakon.kz.

Также этой новостью поделился сам спортсмен на своей странице в Instagram. Это произошло после того, как действующий обладатель титула, американец Деметриус Андраде, отказался проводить бой против Алимханулы. Казахстанский боксер владел статусом временного чемпиона мира.

Таким образом, впервые представитель Казахстана стал чемпионом мира по версии WBO, что не удавалось никому до него. Прежний обладатель этого титула, Андраде, перешел во второй средний вес и встретится с британцем Заком Паркером.

По положению WBO временный чемпион Жанибек Алимханулы автоматически получил звание полноправного чемпиона мира WBO в среднем весе.

Я – чемпион мира! Я – первый казах, который стал чемпионом мира WBO. Это история! Я очень счастлив, слава Богу! Альхамдулиллях! Чемпионы, где вы? У меня есть титул! Что теперь? Все еще не хотите драться? Чемпионы должны сражаться с чемпионами! Жанибек Алимханулы

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