Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жанибек Алимханулы официально признан чемпионом мира по боксу по версии WBO

Бокс Титул Чемпиона мира Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
Всемирная боксерская организация (WBO) сделала официальное объявление, по которому казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира WBO в средней весовой категории, сообщает Zakon.kz.

Также этой новостью поделился сам спортсмен на своей странице в Instagram. Это произошло после того, как действующий обладатель титула, американец Деметриус Андраде, отказался проводить бой против Алимханулы. Казахстанский боксер владел статусом временного чемпиона мира.

Таким образом, впервые представитель Казахстана стал чемпионом мира по версии WBO, что не удавалось никому до него. Прежний обладатель этого титула, Андраде, перешел во второй средний вес и встретится с британцем Заком Паркером.

По положению WBO временный чемпион Жанибек Алимханулы автоматически получил звание полноправного чемпиона мира WBO в среднем весе.

Я – чемпион мира! Я – первый казах, который стал чемпионом мира WBO. Это история! Я очень счастлив, слава Богу! Альхамдулиллях! Чемпионы, где вы? У меня есть титул! Что теперь? Все еще не хотите драться? Чемпионы должны сражаться с чемпионами!Жанибек Алимханулы

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Елена Рыбакина на старте US Open сыграет c 21-летней француженкой

Самуэле Баттистелла из "Астаны" занял 2-е место на седьмом этапе "Вуэльты"

Почему сорван дебют казахстанского нокаутера Армана Ашимова в UFC

Куандык Шынасилов
Алимханулы Жанибек
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления