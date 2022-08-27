В Казахстане вводится запрет на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз

Министр сельского хозяйства и заместитель премьер-министра – министр финансов РК подписали приказ от 22 августа 2022 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота живого, овец и коз живых, – говорится в документе.

В связи с чем Министерству сельского хозяйства предписано информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении принятых мер.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2022 года.

Ранее запрет на вывоз крупного рогатого скота живого, овец и коз действовал в Казахстане с 22 января 2022 года.