Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота вводят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
И. о. министра сельского хозяйства и министр финансов утвердили совместный приказ от 27 августа 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.
Министерство сельского хозяйства РК обязали в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении принятых мер.
Совместный приказ вводится в действие с 13 сентября 2024 года.
Мы рассказывали, что в Казахстане планировали продлить ограничения на вывоз бычков и баранчиков.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript