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Законодательство РК

Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота вводят в Казахстане

Скот, скотоводство, коровы, быки, телята, сельское хозяйство, крупный рогатый скот, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 09:12 Фото: Zakon.kz
И. о. министра сельского хозяйства и министр финансов утвердили совместный приказ от 27 августа 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Министерство сельского хозяйства РК обязали в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении принятых мер.

Совместный приказ вводится в действие с 13 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане планировали продлить ограничения на вывоз бычков и баранчиков.

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