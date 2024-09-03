Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота вводят в Казахстане

И. о. министра сельского хозяйства и министр финансов утвердили совместный приказ от 27 августа 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Министерство сельского хозяйства РК обязали в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении принятых мер.

Совместный приказ вводится в действие с 13 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане планировали продлить ограничения на вывоз бычков и баранчиков.