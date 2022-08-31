Какие изменения ожидаются на страховом рынке

12 июля 2022 года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности".

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка во исполнение поручения президента по обеспечению комплексного развития всего финансового сектора, включая страховой рынок и рынок ценных бумаг провело большую подготовительную работу. Совместно с правительством и НБРК в рамках реализации основных задач Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года агентством были предложены изменения и дополнения в законодательстве.

Среди важных нововведений, предлагаемых законом, внедрение новых, социально значимых продуктов страхования жизни, дальнейшая цифровизация страховой отрасли, развитие системы гарантирования страховых выплат и совершенствование механизма защиты прав потребителей страховых услуг. По сути, закон – это своего рода программа развития страховой отрасти на ближайшие три – четыре года.

Закон предусматривает, что к 2024 году полный цикл оказания страховой услуги по договору обязательного автострахования – от момента заключения договора до получения страховой выплаты –должен быть цифровизирован. Причем все процедуры должны быть максимально простыми и транспарентными.

При наступлении страхового случая клиент будет иметь возможность подать заявление для получения выплаты на сайте страховой компании без посещения офиса страховщика. Все этапы процесса урегулирования страхового случая, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплатой либо обжалованием решения страховщика, будут фиксироваться в единой страховой базе данных.

С 2024 года также планируется введение так называемого "Европротокола", упрощающего получение автовладельцами страховых выплат за ущерб, причиненный их транспортным средствам в результате незначительных дорожно-транспортных происшествий. Такой порядок позволит оформить документы на получение страховой выплаты с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд в случае отсутствия вреда жизни и здоровью участников ДТП и при сумме ущерба, не превышающей 100 МРП.

Важным для страхователей нововведением является расширение перечня классов страхования, покрываемых гарантией Фонда гарантирования страховых выплат. Гарантия Фонда будет распространяться на все обязательные и социально значимые классы страхования, включая совместные пенсионные аннуитеты и страхование жизни в рамках ГОНС. Если в настоящее время гарантия Фонда охватывает только 5 видов страхования, то после вступления закона в силу количество гарантированных видов страхования увеличится до 10.

Гарантия Фонда означает, что в случае ликвидации страховой организации по обязательствам перед ее клиентами будет отвечать Фонд.

Многие клиенты страховых организаций, в особенности автовладельцы, знают, что за защитой своих прав они могут обратиться к страховому омбудсмену. С 2024 года вводится обязательное досудебное урегулирование страховым омбудсменом разногласий клиента со страховой организацией. Это означает, что до обращения клиента в суд с жалобой на действия страховщика, спор должен быть рассмотрен страховым омбудсменом. Услуги омбудсмена являются бесплатными для клиентов страховых компаний, а его решение обязательно к исполнению для страховщика.

Напомним, что физические лица и субъекты малого предпринимательства могут обращаться к страховому омбудсмену для решения спора со страховой организацией по всем видам страхования, а иные юридические лица – только по классу обязательного автострахования. При этом сумма спора не должна превышать 10 000 МРП (30,63 млн тенге – на 2022 г.).

Реализация закона потребует времени, но в целом предложенные меры по защите прав страхователей и цифровизация страховой отрасли повысят привлекательность страхования для клиентов, позволят в полной мере реализовать потенциал отрасли и увеличить ее вклад в развитие экономики страны в целом.