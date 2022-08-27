Смаилов поручил установить минимальные розничные цены на сахар

Министерству сельского хозяйства совместно с министерством торговли, холдингом «Байтерек» проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья. Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию.