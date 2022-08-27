Смаилов поручил установить минимальные розничные цены на сахар
В целом, ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Сахар есть в наличии. Запасы пополняются. Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников.Премьер-министр РК Алихан Смаилов
В связи с этим глава правительства поручил Минсельхозу совместно с Минторговли и акиматами регионов реализовать комплексный план по развитию сахарной отрасли, который уже разработан, в полном объеме.
Также Алихан Смаилов поручил:
Министерству сельского хозяйства совместно с министерством торговли, холдингом «Байтерек» проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья. Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию.
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом «Байтерек» принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области.
Министерству торговли также поручаю проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.