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Смаилов поручил установить минимальные розничные цены на сахар

Казахстан сахар наличие ситуация стабилизация Фото: Zakon.kz
На заседании правительства Казахстана премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что сахар есть в наличии и поручил профильным министерствам впредь не допускать ажиотажа в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом, ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась. Сахар есть в наличии. Запасы пополняются. Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников.Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В связи с этим глава правительства поручил Минсельхозу совместно с Минторговли и акиматами регионов реализовать комплексный план по развитию сахарной отрасли, который уже разработан, в полном объеме.

Также Алихан Смаилов поручил:

  1. Министерству сельского хозяйства совместно с министерством торговли, холдингом «Байтерек» проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья. Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию.

  2. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом «Байтерек» принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области.

  3. Министерству торговли также поручаю проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

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