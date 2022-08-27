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Строительство ТЭЦ в Кокшетау: инвестора определят на открытом аукционе

Строительство ТЭЦ в Кокшетау: инвестора определят на открытом аукционе Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В сентябре будет проведен открытый аукцион по определению инвестора, который построит ТЭЦ в Кокшетау. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе брифинга для представителей СМИ, прошедшего в Кокшетау.
В Кокшетау назрела проблема с источником теплоснабжения. Мощность действующих районных котельных недостаточна. На сегодня рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность которой будет составлять 520 Гкал/час. Строительство станции начнется сразу после того, как найдется подходящий инвестор.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Основной источник теплоснабжения области – Степногорская ТЭЦ и котельные ГКП "Кокшетау Жылу", суммарная установленная мощность которых 1,6 тыс. Гкал/час, а располагаемая 1,1 тыс. Гкал/час.

Средний износ Степногорской ТЭЦ составляет 76%, а котельного оборудования ГКП "Кокшетау Жылу" – 63,1%.

Глава Минэнерго также сообщил, что в Степногорске планируется решение проблем с теплоснабжением.

Мы предложили установку небольших котельных, станций, которые будут производить электроэнергию и тепло. На сегодняшний день вопрос согласован с акиматом Акмолинской области. Компетентные органы посчитают электрическую и тепловую нагрузку. Мы ждем информацию о нагрузке, исходя из этого будем принимать решения касаемо дальнейших действий по вопросу как тепла, так и газификации.Болат Акчулаков

На сегодня город активно развивается, ведется интенсивное жилищное строительство, появляются новые кварталы с многоэтажной застройкой, предприятия и объекты социальной сферы.

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