Дорога в школу: воспитанники центров поддержки детей получат помощь ко Дню знаний

Воспитанники центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и центров адаптации несовершеннолетних по всему Казахстану получат портфели со школьными принадлежностями.

Корпоративный фонд "Академия Елбасы" в рамках республиканской акции "Дорога в школу" окажет помощь центрам по всей стране – все подшефные, учащиеся начальных классов получат портфели с комплектом канцелярских товаров.

Благотворительная акция "Дорога в школу" проходит в Казахстане каждый год в преддверии начала учебного года. Ее цель – оказание помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для нас подобная акция является ежегодной традицией. Мы тесно работаем с детьми из разных социальных категорий, в том числе и с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Я считаю, что для детей важно внимание, понимание, что они не забыты, что им окажут помощь. Этой акцией мы на реальном примере хотим показать, что общество готово их поддержать. И, конечно, мы надеемся, что увидим ребят, которые получили школьные принадлежности, в наших проектах. Я уверен, что, видя поддержку со стороны нашего фонда, они получат стимул для дальнейшего развития. Асланбек Амрин

Воспитанники центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ЦПД), и центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН) – это дети с трудной жизненной ситуацией и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего в Казахстане работают 18 ЦПД и 10 ЦАН.

Начиная с сегодняшнего дня и до 30 августа необходимую помощь получат все центры.

Фото: КФ "Академия Елбасы"

КФ "Академия Елбасы" оказывает непрерывную поддержку воспитанникам интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2021 году в рамках проекта Qabilet проведена диагностика способностей 404 воспитанников в возрасте 5-11 лет.

Благодаря поддержке фонда совместно с акиматом Кызылординской области четверо детей из детской деревни "Атамекен" бесплатно зачислены в частные интеллектуальные школы дневного пребывания Зерде и Мансап. По итогам хорошей подготовки одна из воспитанниц поступила в "Білім инновация лицей" для девочек.

При поддержке Управления образования и Центра "Дарын" Атырауской области с этого учебного года пятеро ребятишек из областной детской деревни семейного типа будут бесплатно посещать частный центр Zerdeli.